Стало известно, каким будет московский "Эрмитаж"

Завершена разработка концепции музейного центра "Эрмитаж", который появится в новом квартале на территории бывшей промзоны "ЗИЛ". Об этом рассказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Здание будет сочетать в себе различные современные архитектурные и функциональные идеи, особое внимание проектировщики уделили фасадной конструкции.

"Ее подвесят на специальный металлический каркас из пустотелых профилей, который станет защитой от солнечного света и позволит выставлять предметы искусства в открытых галереях без опаски подвергнуть их разрушению", - рассказала Пятова.

В музейном центре будут выставлять произведения разных авторов и направлений, однако главным наполнением станут предметы современного искусства. Для определенных экспонатов в центре предусмотрят разные помещения.

Например, в закрытых залах без окон можно будет увидеть фотографии, а также экспонаты из ткани и бумаги, а в открытых галереях разместятся камень, керамика и металл. Открытие московского "Эрмитажа" запланировано на 2024 год.