В столичном регионе сегодня будет не выше +22

Сегодня в Москве температура воздуха останется ниже климатической нормы и временами будут идти дожди. Такой прогноз дает Метеобюро Москвы и области.

По данным метеорологов, сегодня воздух прогреется в дневные часы не выше +22 градусов, по области не выше +23. В вечерние часы, как и вчера, около +15...+16. При облачной погоде временами будут идти дожди - сильные или просто "моросящие".

К слову, несмотря на ежедневные дожди, копилка осадков пополнилась пока на 65 процентов от нормы, которая для июля составляет 94 мм. Связана такая ситуация с тем, что осадки измеряют по метеостанции ВДНХ. Между тем распределение интенсивности дождей неравномерное, и если в районе "Савеловский" заливает дождями вход в подземный переход, то в районе ВДНХ может не выпасть ни капли.

Атмосферное давление будет колебаться около нормальных значений. Ветер с порывами не сильнее 10-12 м/с.

Как прогнозируют специалисты, в воскресенье из-за ухода высотного циклона на северо-восток, в столице станет более солнечно и менее дождливо. А к понедельнику воздух прогреется до +25 и осадков на будет.

Кстати, наиболее жарким день 20 июля был в 1890 году, когда воздух прогрелся до +35,8. А в 1914 году на термометрах было всего +6.