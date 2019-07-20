Новости

В Новосибирске КамАЗ насмерть сбил девушку на пешеходном переходе 10:58
Правительство разрешило Орешкину увеличить число заместителей до 14 10:15
В Башкирии водитель без прав стал виновником массовой аварии 10:11
Как подготовиться к автомобильному путешествию 09:55
В столичном регионе сегодня будет не выше +22 08:42
Украинский министр назвал указ Зеленского цирком 08:27
В Приамурье в ДТП пострадали девять человек 08:22
Иммиграционная служба США пересмотрит тест на получение гражданства 08:12
Ученые выяснили, какие события в жизни предшествуют появлению рака 07:42
Наивысший уровень опасности объявлен в Японии из-за ливней 07:31
ЦСКА нашел центрового в НБА 07:12
Начато расследование перехода Гризманна в "Барселону" 06:39
Умер аргентинский архитектор Сезар Пелли 06:30
В Приморье доставили мобильные дамбы для защиты от наводнений 06:29
Саакашвили решил снять свою партию с выборов в Раду 05:54
Арабская коалиция объявила о начале операции против хуситов в Йемене 05:14
Число жертв взрыва на заводе в Китае увеличилось до 10 человек 04:37
США готовят операцию по защите судоходства на Ближнем Востоке 04:18
Наркобарон "Коротышка" доставлен в тюрьму максимально строгого режима 03:38
В Китае два человека погибли при взрыве на газоперерабатывающем заводе 03:07
Саудовский король одобрил увеличение военного контингента США 02:42
Панама решила отказаться от пластиковых пакетов 02:18
Задержанный КСИР танкер Mesdar продолжил движение по намеченному курсу 01:50
Более 25 тысяч российских мусульман отправятся в этом году в хадж 01:02
Плавательный центр "Лужники" откроется осенью 00:51
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как предложенное американским врачом лечение рака помогло девочке из России
Как предложенное американским врачом лечение рака помогло девочке из России
25 июля в "РГ" обсудят лечение гепатита
25 июля в "РГ" обсудят лечение гепатита
Конструктор Владимир Бугров: Никакой лунной гонки не было, это миф
Конструктор Владимир Бугров: Никакой лунной гонки не было, это миф
20.07.2019 10:58
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Новосибирске КамАЗ насмерть сбил девушку на пешеходном переходе

Текст: Юрий Прокопьев
Фото: пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области Фото: пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области
Фото: пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области

Две девушки пострадали в ДТП на пешеходном переходе в Новосибирске. Одна из них погибла.

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
В ГИБДД назвали главную причину гибели людей на дорогах

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области, в 4.30 в Кировском районе водитель КамАЗа - мужчина 1970 года рождения - на улице Петухова совершил наезд на двух девушек, переходивших проезжую часть.

Одна из пешеходов от полученных травм скончалась на месте, вторая доставлена в медицинское учреждение.

По факту ДТП проводится проверка, полицейские устанавливают обстоятельства и причины происшествия.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Украинский министр назвал указ Зеленского цирком
Экипаж "Союз МС-13" сегодня стартует к МКС
Путин предупредил о последствиях "завинчивания" цен на бензин
S&P подтвердило кредитный рейтинг России инвестиционного уровня
Саудовский король одобрил увеличение военного контингента США