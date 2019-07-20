В Новосибирске КамАЗ насмерть сбил девушку на пешеходном переходе

Две девушки пострадали в ДТП на пешеходном переходе в Новосибирске. Одна из них погибла.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области, в 4.30 в Кировском районе водитель КамАЗа - мужчина 1970 года рождения - на улице Петухова совершил наезд на двух девушек, переходивших проезжую часть.

Одна из пешеходов от полученных травм скончалась на месте, вторая доставлена в медицинское учреждение.

По факту ДТП проводится проверка, полицейские устанавливают обстоятельства и причины происшествия.