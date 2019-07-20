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20.07.2019,  
12:51
Текст:  Светлана Цыганкова

В Североморске отразили удар "неприятеля" при аэрозольной маскировке

Фото: Пресс-служба Северного флота Фото: Пресс-служба Северного флота
Фото: Пресс-служба Северного флота

В главной базе Северного флота - Североморске прошли учения по аэрозольной маскировке. Подразделения радиационной, химической и биологической защиты СФ использовали завесу при отражении массированного авиационного удара "противника".

Фото: Пресс-служба Северного флота
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Как добавил начальник пресс-службы СФ капитан 1 ранга Вадим Серга, аэрозольная маскировка применяется для обеспечения скрытности при выходе из пунктов базирования и дает возможность противостоять нападению с воздуха. Военнослужащие использовали стационарные и подвижные системы дымопуска. Они покрыли плотной аэрозольной завесой причалы соединений надводных кораблей и територию штаба Северного флота. Общая площадь замаскированных объектов - более двадцати квадратных километров.

Надежность аэрозольной защиты проверили летчики объединений ВВС и ПВО Северного флота. По плану учений, они имитировали нанесение ракетно-бомбового удара по главной базе.

Капитан 1 ранга Вадим Серга уточнил, что аэрозольные дымовые смеси являются нейтральными и они не опасны для здоровья в образуемых концентрациях.

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