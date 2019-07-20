Двое жителей Кубани похитили 17-летнюю девушку

В Динском районе двух человек подозревают в похищении 17-летней знакомой. В отношении местных жителей 18 и 22 лет возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в краевом СУ СК.

По предварительным данным, 18-летний молодой человек решил похитить несовершеннолетнюю знакомую, для чего привлек 22-летнего местного жителя, который также знал девушку.

В ночь на 19 июля 2019 года молодые люди прибыли к дому девушки, проживающей на улице Кооперативной в станице Старомышастовской. Выманив несовершеннолетнюю из дома, фигуранты силой поместили ее в автомобиль 22-летнего молодого человека и увезли в один из домов в хуторе Карла Маркса, где стали удерживать против воли.

Девушке удалось по мобильному телефону сообщить об инциденте своей матери, которая находилась на ночном дежурстве. Женщина обратилась в правоохранительные органы.

Злоумышленников задержали в станице Новотитаровской.

Жизни и здоровью потерпевшей угрозы нет.

В ближайшее время следователи направят в суд ходатайство об избрании в отношении них мер пресечения в виде заключения под стражу.