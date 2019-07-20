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20.07.2019,  
13:07
Текст:  Руслан Мельников

Минобороны Франции создает фантастический спецназ

Во Франции появится подразделение из футурологов и писателей-фантастов, которые будут заниматься прогнозированием возможных угроз.
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на доклад Агентства оборонных инноваций, которое действует в составе французского министерства вооруженных сил.

Фото: Syuan-Jyun Sun/ Wikimedia.org
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Как отмечается в докладе, для разработки оборонной политики страны необходим анализ стратегической среды, характера и форм будущих угроз и новых факторов уязвимости. По этой причине решено сформировать группу под названием "Red team", в которую войдут четыре-пять человек - они займутся прогнозированием в интересах военного ведомства.

"Работа этой ячейки будет заключаться в создании стратегических гипотез и выработке рекомендаций на случай возникновения угроз", - отмечается в документе. В качестве примера направления деятельности команды прогнозистов приводится изучение последствий использования инновационных технологий и искусственного интеллекта.

Уже сообщается о начавшихся переговорах с некоторыми писателями и футурологами, которые могут стать членами "Red team". При этом подчеркивается, что их работа будет "строго конфиденциальной". Создаваемая группа должна давать военным краткие рекомендации о грядущих угрозах и возможных решениях проблем.

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