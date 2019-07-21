Боец ММА Олейник избежал разрыва крестообразной связки колена

Медосмотр не выявил у российского бойца смешанного стиля (ММА) Алексея Олейника разрыва крестообразной связки колена. Об этом сам спортсмен сообщил ТАСС.

В ночь на 21 июля Олейник, выступающий в тяжелой весовой категории, проиграл американцу Уолтеру Харрису техническим нокаутом спустя 11 секунд после начала поединка на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Сан-Антонио (США, штат Техас).

После боя возникли подозрения, что 42-летний россиянин получил серьезную травму колена, однако они не подтвердились. "Разрыва крестов нет", - заверил спортсмен.

В то же время остается непонятно, когда Олейник сможет вернуться к тренировочному процессу.