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21.07.2019 13:47
Рубрика: Спорт

Экипаж Русинова победил на этапе серии Ле-Ман в Испании

Текст: Владимир Ильин
Фото: Пресс-служба Panis Barthez Competition Фото: Пресс-служба Panis Barthez Competition
Фото: Пресс-служба Panis Barthez Competition

Победой экипажа российского автогонщика команды G-Drive Racing Романа Русинова в классе LMP2 завершился очередной этап европейской серии Ле-Ман (ELMS), прошедший в Испании на автодроме "Барселона-Каталунья".

Фото: Пресс-служба Panis Barthez Competition
Гонщик Русинов победил на этапе серии Ле-Ман в Монце

В квалификации лучшее время на круге показал экс-чемпион ELMS Поль-Лу Шатен из французской команды Idec Sport, опередивший ближайшего преследователя в более чем на полсекунды, чему был несказанно рад.

Что касается российского представительства на ELMS, то стоит отметить 17-е место болида команды Panis-Barthez Competition, за рулем которого был в том числе и Константин Терещенко. Русинов и его партнеры по G-Drive Racing выдали в разряде LMP2 третий по скорости круг. Соперники показали в квалификации довольно ровные результаты, и можно было рассчитывать, что и сама гонка получится предельно напряженной, а вместе с тем и интересной.

Испанская жара тоже сыграла свою роль. На момент старта гонки температура воздуха на автодроме была пол 30 градусов, а само покрытие трассы прогрелось почти под 50. И это несмотря на то, что старт был назначен на небывало позднее время. И жарко, как не сложно догадаться, было не только зрителям на трибунах. Для двух российских гонщиков этот старт стал логичным продолжением всего сезона. Русинов, чей болид располагался на стартовом поле на третьей позиции, довольно быстро обошел соперников из Idec Sport и Cool Racing и вышел в лидеры. А вот Panis Barthez поджидала неудача - болид под номером 23 (а не 24, в экипаж которого входит Терещенко) столкнулся с одним из соперников и откатился на последнее место, что резко сократило шансы на успешное завершение гонки. Именно этот экипаж в квалификации занял место, с которого можно было попытаться атаковать.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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В итоге из двух экипажей Panis Barthez до финишной черты добрался лишь один - 23-й. Терещенко и его партнерам уже не в первый раз не удается завершить гонку. Первое место, на которое вывел Русинов свой болид, ему с партнерами по экипажу удалось сохранить до самого конца. Серьезной борьбы за лидерство на этот раз не получилось. Угадав с шинами и сохранив драгоценное время на заезды в боксы, победитель гонки так и не позволил соперникам приблизиться к себе.

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