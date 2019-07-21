На ВДНХ 23 июля откроется выставка часов "Время и космос", собравшая уникальные экспонаты из Политехнического музея, Музея космонавтики и частных коллекций. Посмотреть на механизмы можно будет в центре "Космонавтика и авиация".

Само выставочное пространство оформят в виде огромного часового механизма, экспозицию разделят на семь тематических зон. "Раздел "Измерение времени" расскажет об эволюции этого процесса, начиная от маятникового механизма Галилея, изобретенного почти 400 лет назад, - рассказали в пресс-службе ВДНХ. - О том, как выглядят специальные часы для кораблей и самолетов, расскажет раздел "Часы как приборы".

Будет на выставке и раздел, посвященный часам, побывавшим в космосе, а также хронометры, принадлежавшие конструкторам и космонавтам. Например, можно будет увидеть часы, принадлежавшие Юрию Гагарину, академику Сергею Королеву, летчику-космонавту Федору Юрчихину.