Патриарх Кирилл призвал восстановить старейший монастырь России

Патриарх Кирилл призвал федеральные и региональные власти, состоятельных людей помочь в восстановлении старейшей обители России, Борисоглебского монастыря в Торжке.

В воскресенье глава РПЦ побывал в Торжке и совершил литургию в Борисоглебском монастыре. На службе присутствовали священнослужители, чиновники, несколько тысяч верующих. Тверской губернатор Игорь Руденя передал церкви мощи покровителя Торжка преподобного Аркадия Новоторжского. Ковчег будет храниться в монастыре.

- Созданный в 1038 году Борисоглебский монастырь старше Киево-Печерской лавры. Честно говоря, я не знаю обители, которая была бы создана раньше. Нужно лелеять памятники, дошедшие до нас из глубины веков, - сказал патриарх. Его слова приводит РИА Новости.

Первые письменные упоминания о Борисоглебском мужском монастыре относятся к XII веку. Боярин Ефрем основал на возвышенном берегу реки Тверцы обитель в честь сыновей киевского князя Бориса и Глеба, убитых старшим братом Святополком во время междоусобицы. При Иване Грозном к храму были пристроены два придела, затем его сожгли поляки. Самая старая из сохранившихся построек относится к началу XVIII века - это Входо-Иерусалимская церковь.

При советской власти в обители последовательно располагались тюрьма строгого режима, лечебно-трудовой профилакторий для алкоголиков и этнографический музей. Руководство последнего приложило немало усилий для реставрации изуродованного тюрьмой архитектурного ансамбля.

Верующие вернулись в монастырь в 1993 году, разделив его помещения с музеем.