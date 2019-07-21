Вице-премьер Сахалинской области уволен за драку в кафе

Временно исполняющий обязанности губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко отстранил от должности зампреда правительства Кирилла Подберезного.

Как сообщили в пресс-службе главы региона, поводом для отставки стала драка в кафе, которую затеял бывший уже чиновник.

Накануне в интернете был размещен видеоролик, запечатлевший, как высокий человек в белой рубахе, похожий на Подберезного, устроил драку в одном из кафе Южно-Сахалинска. Местные жители гадали, он или не он? Оказалось, он.

- Считаю, что членов правительства Сахалинской области должны отличать не только профессионализм, но и высокие моральные качества, - прокомментировал случившееся и отставку зампреда Валерий Лимаренко.

Кирилл Подберезный был назначен вице-премьером области в апреле 2019 года после того, как стал одним из победителей регионального конкурса по подбору кадров. В правительстве островного региона он отвечал за инвестиционный климат и развитие туризма.