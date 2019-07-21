В горах КБР погибли два альпиниста из Санкт-Петербурга

Туристическая группа из двух человек погибла в горах Черекского района Кабардино-Балкарии в воскресенье. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС республики, поисково-спасательные работы уже начались в ущелье Укю.

- Информация о гибели группы поступила в ведомство сегодня в 16:40. Следовавшая параллельным маршрутом группа увидела сорвавшихся в ущелье людей без признаков жизни на высоте около 4300 метров. Информация сейчас проверяется, спасатели их ищут, - отметили в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

Определить личности альпинистов смогли, проверив, какая именно группа была зарегистрирована по этому маршруту. Оказалось, что в это время там находилась группа из двух альпинистов из Северной столицы.

Шесть спасателей из Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России отправились на место происшествия.