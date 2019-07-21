В Ленобласти женщина на квадроцикле погибла из-за шлагбаума

В Ленинградской области сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства, при которых 38-летняя женщина, находившаяся за рулем квадроцикла, получила смертельные травмы.

Как сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД, по предварительным данным, женщина врезалась в шлагбаум, который закрывал въезд на территорию садоводства "Кировец-3".

Известно, что женщина скончалась на месте происшествия и что дорога до садоводства была асфальтированной. В данный момент сотрудники ведомства выясняют, с какой скоростью ехал квадроцикл, и существовала ли гипотетическая возможность спасти пострадавшую.