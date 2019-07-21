В Петербурге арестовали мужчину, устроившего поножовщину в метро

В Петербурге на заседании Ленинского районного суда избрали меру пресечения мужчине, который 19 июля набросился с ножом на двух глухонемых пассажиров в вагоне метро на станции "Пушкинской". Поводом для конфликта стало то, что пассажиры не смогли ответить выходят ли они на следующей станции, а язык жестов агрессивный мужчина принял за личное оскорбление.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, агрессивный пассажир будет находиться под арестом до 18 сентября. О такой мере пресечения на период следствия ходатайствовали сотрудники полиции, которые в данный момент выясняют все обстоятельства случившегося.

На судебном заседании обвиняемый заявил, что он якобы защищался. Правда, как отмечают в объединенной пресс-службе судов Петербурга, сразу после задержания на станции метро "Пушкинская" сам мужчина написал явку с повинной.

Стоит отметить,что во время ЧП нападавшего скрутили другие пассажиры, они выбили у него из рук нож и по громкой связи сообщили машинисту о случившемся. Агрессивного пассажира передали сотрудникам полиции, раненных увезли в больницу. Их травмы врачи называют тяжелыми.