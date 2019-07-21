На Кубани три человека погибли в ДТП с КамАЗом

Три человека погибли в дорожно-транспортном происшествии в Темрюкском районе Краснодарского края. Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона, ДТП произошло в 3:40 ночи на трассе Новороссийск - Керченский пролив.

- По неустановленным пока причинам, водитель микроавтобуса Ford Transit выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком КамАЗ, - отметили в пресс-службе УГИБДД Краснодарского края.

25-летний водитель микроавтобуса и двое его пассажиров погибли на месте. Полицейские сейчас восстанавливают картину ДТП и устанавливают все обстоятельства случившегося.