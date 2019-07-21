В Краснодаре День Нептуна отметили водным аттракционом

На территории Солнечного острова в устье реки Кубань в Краснодаре 20 июля прошло водное шоу, за которым наблюдали сотни горожан. Главным участником праздника в теплый и солнечный день стали вода и люди. Так Краснодар впервые массово отметил праздник бога морей и океанов Нептуна.

Под мостом на водных видах транспорта промчались участники речных маломерных судов и гидроциклов. В их окружении Нептун подплыл к берегу и приветствовал собравшихся горожан. Тем временем, на главной площади парка состоялось праздничное представление, после которого жители и гости города смогли впервые увидеть массовое водное шоу.

Примечательно, что уже сегодня краевую столицу накрыл сильный ливень, и улицы города превратились в реки. Как шутят местные горожане, Нептун рассердился из-за загрязненной реки Кубань и таким образом мстит всем.