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21.07.2019 10:45
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Волгограде задержали наркодельцов с килограммом героина

Текст: Роман Мерзляков (Волгоград)

В Волгограде полицейские задержали двух граждан одной из среднеазиатских республик, подозреваемых в сбыте наркотиков, сообщает пресс-служба областного управления МВД.

Фото: United States Drug Enforcement Administration via AP
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Иностранные граждане в возрасте 28 и 24 лет арендовали квартиру в Советском районе города. В ходе личного досмотра у них изъяли 983 грамма наркотического средства, что является крупным размером. Порошок уже был расфасован по дозам. Экспертиза показала, что это героин.

Наркотик подозреваемые привозили из другого региона и намеревались сбывать бесконтактным способом в Волгограде и Волжском. В момент задержания мигранты сами находились в состоянии наркотического опьянения.

В отношении задержанных возбудили уголовное дело по статье "Незаконный сбыт наркотических средств". Им грозит до 20 лет лишения свободы. Они отбывают административный арест за употребление наркотиков. Впоследствии им будет избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на весь срок расследования.
 

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