В Италию вернулась украденная нацистами 75 лет назад картина

Спустя 75 лет картина нидерландского художника Яна ван Хёйсума "Ваза с цветами" вернулась во флорентийскую галерею Уффицци.

На протяжении более чем семи десятков лет в музее висела табличка на трех языках со словами "украдено". В 40-е годы прошлого века небольшое полотно размером 47 на 35 сантиметров, хранившееся во времена Второй мировой войны в Поджо-а-Каяно, попало в руки немецких военных. В 1944-м году картину "прислонил" унтер-офицер немецкой армии и подарил ее своей супруге.

О местонахождении натюрморта стало известно лишь в ноябре 1989 года, когда немецкая семья, владевшая полотном, обратилась в мюнхенскую Старую Пинакотеку за информацией о ее происхождении и стоимости.

Вернуть картину на историческую родину удалось благодаря совместным усилиям итальянских и немецких властей. Министр культуры и культурного наследия Италии Альберто Бонисоли назвал возвращение полотна в Италию "победой культурной дипломатии".