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21.07.2019 10:28
Рубрика: В мире

Замглавы МИД РФ встретился с президентом Мадуро

Текст: Константин Волков

Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков был принят президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. Как рассказал дипломат журналистам после встречи, у России и Боливарианской республики "очень позитивная двусторонняя повестка", и никакого негативного влияния на эти отношения из-за политической ситуации нет.

Власти Венесуэлы и оппозиция договорились о постоянном диалоге о мире

Также Рябков напомнил, что Москва всегда поддерживала законного президента Мадуро и его команду.

"У самопровозглашенного президента Гуайдо нет никаких оснований претендовать на то, что он представляет волю народа Венесуэлы", - отметил он.

"Мы старались с нашей стороны подчеркнуть, что, во-первых, стратегическое партнерство между Россией и Венесуэлой непоколебимо. Во-вторых, мы убеждены, что законное правительство страны во главе с президентом Николасом Мадуро абсолютно способно преодолеть стоящие перед ним сложности", пояснил дипломат.

Рябков находится в Венесуэле для участия в министерской встрече Координационного бюро Движения неприсоединения - организации из 120 стран, не участвующих в военных блоках.

Лидер венесуэльской оппозиции и спикер парламента Хуан Гуайдо 23 января объявил себя при поддержке США президентом страны. Его поддержали США, большая часть стран ЕС и страны Группы Лима, за исключением Мексики. В пользу Мадуро выступили Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.

В мире Южная Америка Венесуэла Правительство МИД Попытка госпереворота в Венесуэле
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