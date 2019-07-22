Болгарский фестиваль фольклора собрал почти 300 тысяч участников

На фестивале фольклора в болгарском Рожене приняли участие более 280 тысяч человек. Масштабное событие, посвященное народному творчеству и животноводству, длилось три дня.

В ходе концертов на открытом воздухе зрители могли насладиться выступлениями трех с половиной тысяч певцов, музыкантов и танцоров, приехавших с разных уголков страны, сообщает Болгарское телеграфное агентство. Организованные тут же выставки рассказали историю фестиваля, проводимого уже более века и призванного объединить различные болгарские общины.

В программу мероприятия также вошли ярмарки фермерских продуктов, изделий ремесленников и домашнего скота. Кроме того, публика могла лицезреть театрализованные представления со скачками, постановочными поединками и дрессированными животными.

Роженский фестиваль традиционно проводится на огромной поляне. Единственный способ переночевать желающим присутствовать на событии более, чем один день, - это спать в палатках.