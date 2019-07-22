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22.07.2019,  
11:20
Текст:  Светлана Цыганкова

Британские истребители оснастят спутниковым ТВ

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Правительство Великобритании объявило, что у него есть амбициозные программы в области обороны. Речь идет о небольших разведывательных спутниках, способных транслировать видеоизображение высокой четкости. Это будет целая группа спутников.

Фото: Министерство обороны РФ/ РИА Новости
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Как пишет издание Jane’s, на данный проект Великобритания планирует потратить более 30 миллионов фунтов стерлингов (37,25 миллиона долларов США). Об этом в Лондоне сообщила министр обороны Великобритании Пенни Мордонт (Penny Mordaunt).

Современные разведывательные спутники могут передавать лишь снимки поверхности Земли, пишет издание N+1. Сделать вывод о перемещении военных сил неприятеля можно только проанализировав серию изображений. У Великобритании уже есть небольшой спутник Carbonite-2, передающий цветные видеозаписи в режиме реального времени. И это первый спутник в мире. Кстати, Минобороны страны частично финансировало проект данного спутника. Так вот, на переданных изображениях можно различить небольшие объекты, такие как катера или машины.

Как сообщает Jane’s, согласно новому проекту, Лондон планирует отправить в космос гуппу спутников. От них ждут цветные видеоизображения высокой четкости. Видео смогут получать экипажи истребителей Военно-воздушных сил Великобритании. Предполагается, что спутники подготовят к запуску в течение года.

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