Чемезов заявил, что ОАК потребуется докапитализация в 300 млрд рублей

Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) потребуется докапитализация в более чем 300 млрд рублей. Эти деньги нужны на реализацию программы по строительству самолетов МС-21, а также на другие гражданские проекты, пояснил глава "Ростеха” Сергей Чемезов на встрече с Владимиром Путиным.

"Сохраняется потребность докапитализации, как вы правильно заметили, со стороны государства. Здесь мы, конечно, рассчитываем на вашу поддержку", - заявил он президенту.

По словам Чемезова, на ОАК лежит очень большой объем кредитных обязательств, которые были получены "по наследству" еще со времен 90-х годов. "Мы эти долговые обязательства, конечно, обслуживаем, то есть процентную ставку мы выплачиваем, но проблема будет с возвращением самих кредитов”, - сказал глава "Ростеха”.