Что не пропустить по ТВ и в Сети с 22 по 28 июля

"Полтава" во главе парада

В последнее воскресенье июля в России традиционно отмечается День Военно-морского флота. В честь праздника на Стрелке Васильевского острова установят передвижную студию Первого канала, откуда будут выходить в эфир ведущие Марина Ким, Тимур Соловьев и Светлана Зейналова, освещая подготовку к Главному Параду ВМФ. Запланированы прямые включения специальных корреспондентов в том числе из Астрахани, Севастополя, Балтийска, знакомящие зрителей с новинками морской военной техники, службой на флоте, героями-моряками. Прямая трансляция торжественного Парада ко Дню Военно-морского флота начнется в 11:00. Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге обещает стать одним из самых красочных мероприятий этого года. В нем примут участие самые крупные и мощные корабли Северного, Тихоокеанского, Балтийского и Черноморского флотов, которые заранее прибыли в город на Неве. Во главе Парада поставят великолепный парусник "Полтава" - копию исторического линейного 54-пушечного корабля Петровской эпохи. Среди участников заявлена дизель-электрическая подводная лодка "Владикавказ" проекта 877, называемая бесшумным подводным "дирижаблем". В авиашоу примут участие более 40 современных самолетов и вертолетов морской авиации, пролет которых над районом Сенатской площади будет осуществлен в едином строю.

Первый канал, 28 июля, 07:00, 11:00

Затерянная "Щука"

Ко Дню Военно-Морского флота канала "Россия 1" покажет документальный фильм "Затерянные в Балтике". Автор сценария - Александра Боровикова, режиссер - Элла Тухарели. В годы Великой Отечественной войны о подводной лодке "Щ-406", воевавшей в Балтике, ходили легенды. 39 моряков экипажа во главе с командиром Евгением Осиповым могли атаковать неприятеля на глубине или вступить в бой в надводном положении, чего другие делать не осмеливались. Враги их смертельно боялись, а свои называли отчаянными храбрецами. Разгромив противника, "Щука" мастерски ускользала от преследования и всегда возвращалась в порт. А потом она - исчезла…

Загадку пропавшей подводной лодки пытались разгадать многие. Однако каждый раз история оставалась без финала, обрывалась на фразе: "Летом 1943 экипаж Щ-406 вышел на боевое задание…" Что же случилось? Куда делась "Щука"? Неужели кому-то из экипажа удалось спастись? Найти ответы на все вопросы взялись дайверы. Неделя за неделей, квадрат за квадратом они вместе со съемочной группой фильма прочесывали Финский залив, чтобы однажды обнаружить тайну, которую скрывала Балтика семьдесят с лишним лет. Но готовы ли родственники моряков ее узнать?

"Россия 1", 28 июля, 09:20

Рассекреченные воспоминания

Новый документальный фильм Сергея Брилева "Огненная кругосветка" также приурочен ко Дню ВМФ. Режиссер: Элла Тухарели. Речь в картине о том, как в самую суровую военную зиму 1941-1942 гг. экипажу советского крейсера-ледокола "Микоян" было поручено дойти через три океана из Черного моря во Владивосток и далее на Северный морской путь. По пути их ждали бой с фашистами у нынешних курортов в Эгейском море, бомбежка у египетских пирамид, участие в освобождении острова Мадагаскар, приключения в Уругвае. Сценарий фильма основан на рассекреченных архивах, забытых картах и воспоминаниях. Фильм снимался во Владивостоке, Уругвае и Израиле.

"Россия 1", 28 июля, 01:00

Донорское сердце

Фото: Предоставлено Первым каналом

Премьера многосерийного фильма "Двое против смерти" - на Первом канале. Он рассказывает о том, как Вик и Лера встретились и полюбили друг друга в тот момент, когда им обоим осталось жить считанные недели. Спасти жизнь Леры может дорогостоящая операция, на которую у родителей девушки нет денег. А спасти Вика - донорское сердце Леры. У них одна редкая группа крови. Но молодые люди думают только о любви и не признаются друг другу в том, что больны. Родители Вика делают все, чтобы семья Леры не смогла найти средства на лечение...

Режиссер картины - Нурбек Эген говорит, что "Двое против смерти" - фильм на стыке жанров, начинается он как мелодрама, но в нем есть и детективные линии, и криминальный триллер. Фильм поставлен по сценарию Татьяны Арцеуловой. Главные роли сыграли молодые актеры Мария Палей ("Вольная грамота", "Страсти по Чапаю") и Алекс Комаровски. В других ролях Екатерина Гусева ("Тобол", "Тонкий лед", "Тальянка") и Павел Делонг ("Список Шиндлера", "Викинг", "Сальса", "В июне 41-го"), Елена Мартыненко и Владимир Маслаков, Валерий Дьяченко и Светлана Смирнова, Владимир Колганов.

Первый канал, 22-25 июля, 21:30

Странные обстоятельства

Премьера сериала "Кто ты"? - на канале "ТВ Центр"

Фото: Предоставлено каналом "ТВ Центр"

Несколько пациентов молодого психотерапевта Инги Штефан умирают при странных обстоятельствах. На первый взгляд, гибель каждого из них можно принять за несчастный случай, но доктор убеждена - это убийства… Спустя год после последней смерти пациента девушка начинает сотрудничать с полицией. На службе Инга знакомится с обаятельным, острым на язык детективом Олегом Мищенко. У молодых людей много общего: оба смелы, компетентны, оба идут до конца. Расследуя убийства, Инга хочет понять, что движет преступником, и ответить на вопрос: кто он? Одно из первых дел, в котором участвует Инга, - о преследовании известной актрисы Мары Дест. Полицейские думают, что актриса просто истерит, поэтому выдумала загадочного преследователя, но Штефан верит женщине и видит, как она напугана. Дело принимает совсем другой оборот, когда Мару обнаруживают мертвой… Тем временем саму Ингу начинает преследовать неизвестный… Режиссер - Анатолий Матешко. В ролях: Екатерина Кузнецова, Антон Батырев, Анастасия Походенко-Матешко, Елена Светлицкая, Игорь Пазыч, Клавдия Дрозд, Мирослав Павличенко, Ярослав Гуревич и другие.

"ТВ Центр", 22-25 июля, 20:05

Наталия и Александр

22 июля исполняется 80 лет Наталии Солженицыной, вдове и ближайшему помощнику великого писателя, редактору-составителю тридцатитомного собрания его сочинений, президенту "Русского общественного фонда Александра Солженицына". Наталия Дмитриевна посвятила Александру Исаевичу всю свою жизнь. Это был союз людей, которые понимали друг друга с полуслова. К юбилею Наталии Солженицыной в телеэфире - вечер в киноклубе "Эльдар" "Жизнь не по лжи" (22 июля в 20:45), главным лейтмотивом которого стали слова Наталии Дмитриевны: "Наше с Александром Исаевичем счастье и удача состояли в том, что мы жили общей жизнью". Включены редкие фото- и кинодокументы из семейного архива Солженицыных, фрагменты фильмов "Жизнь не по лжи" и "На последнем плесе" кинодокументалиста Сергея Мирошниченко. Запись сделана 10 ноября 2016 года.

"Россия К", 22 июля, 20:45

Страна Василия Шукшина

25 июля исполняется 90 лет со дня рождения Василия Шукшина. Через много лет после ухода Василия Макаровича, авторы документального фильма из цикла "Острова" (25 июля в 20:35) решили проверить, существует ли шукшинская страна на самом деле. Зрители окажутся в Белозерске, в других местах, где снималась "Калина красная". В фильме участвуют: актер и режиссер Николай Губенко, кинооператор Анатолий Заболоцкий, актриса Жанна Болотова, историк кино Валерий Фомин, актер и художник-постановщик Шавкат Абдусаламов, а также жители города Белозерска и окрестных деревень. Сразу после программы - художественный фильм "Позови меня в даль светлую" (25 июля в 21:30). Драма - по мотивам повести Василия Шукшина. Режиссеры Герман Лавров, Станислав Любшин. В ролях: Лидия Федосеева-Шукшина, Станислав Любшин, Володя Науменко, Михаил Ульянов, Иван Рыжов. А в субботу в эфире - спектакль Государственного театра наций "Рассказы Шукшина" в постановке Алвиса Херманиса (27 июля в 21:00). В ролях: Евгений Миронов, Чулпан Хаматова, Дмитрий Журавлев, Юлия Свежакова, Юлия Пересильд, Павел Акимкин, Александр Новин. Спектакль - лауреат Национальной театральной премии "Золотая маска" в трех номинациях: "Лучший драматический спектакль большой формы", "Лучшая мужская роль в драматическом спектакле" и "Лучшая работа художника в драматическом спектакле".

"Россия К", 25 июля, 20:35

Мы - "Чайки"

В эфире телеканала "Россия К" чеховская "Чайка" в постановке разных театров, а 26 июля в 15:10 авторская программа Анатолия Смелянского "А.Чехов. "Живешь в таком климате...". "О комедии А.П. Чехова "Чайка" очень много написано, очень много сказано, и вместе с тем она остается таинственной и до конца не опознанной загадкой русского театра. Быть может сегодняшнее влечение к великому русскому писателю и интеллигенту - своеобразный акт самопознания". Эти слова Марка Захарова можно считать эпиграфом к рубрике "Театр на экране", в рамках которой на неделе с 21 июля телеканал "Россия К" предлагает вниманию зрителей одно из самых выдающихся и значимых произведений не только отечественной, но и мировой драматургии в четырех разных версиях. В понедельник - спектакль МХАТа им. М.Горького. Постановка Бориса Ливанова. Режиссер Сергей Десницкий. Запись 1974 года. (22 июля, 15:10). В ролях: Ангелина Степанова, Олег Стриженов, Георгий Колчицкий, Светлана Коркошко, Михаил Болдуман, Евгения Ханаева, Ирина Мирошниченко, Леонид Губанов. Во вторник - спектакль Малого театра. Режиссер Владимир Драгунов. Запись 1999 года. (23 июля, 15:10). В ролях: Юрий Соломин, Ирина Муравьева, Александр Коршунов, Виктор Коршунов, Вячеслав Езепов, Алена Охлупина. В среду - спектакль театра "Ленком". Режиссер Марк Захаров. Запись 2005 года. (24 июля, 15:10). В ролях: Инна Чурикова, Дмитрий Певцов, Александра Захарова, Леонид Броневой, Олег Янковский. В четверг - спектакль МХТ им. А.П. Чехова. Постановка Олега Ефремова. Режиссер Николай Скорик. Запись 2004 года. (25 июля, 15:10). В ролях: Ирина Мирошниченко, Евгений Миронов, Вячеслав Невинный, Владимир Краснов, Анастасия Скорик, Наталья Егорова, Евгения Добровольская, Борис Плотников.

"Россия К", с 22 по 25 июля, 15:10

"Театр" - у микрофона

Тимур Каргинов и Deadly Vipers Black Panthers представляют новое стендап-шоу "22 комика". Формат шоу новый для российского телевидения: за 8 выпусков выступят ровно 22 комика (название не врет), причем один и тот же комик выступит максимум 2 раза. Многие из участников уже появлялись на ТВ, например, Расул Чабдаров, Илья Озолин, Сергей Орлов, Александр Киселев, Ариана Лолаева. Но многие известны в основном по живым выступлениям или в интернете: Женя Сидоров, Лука Хиникадзе, Кирилл Селегей. В "22 комика" нет резидентства и привычной структуры "ведущий-комик-ведущий". Каждый выпуск состоит из коротких связанных блоков, как будто смотришь подряд рекомендованные видео в интернете.

Тимур Каргинов заметил перспективных комиков из объединения Deadly Vipers Black Panthers и предложил им сделать свое стендап-шоу. Креативными продюсерами стали Артур Чапарян и Андрей Шарапов. Сами они считают слово "объединение" слишком пафосным и говорят, что это "просто стендап-комики на одной волне".

ТНТ4, 22 июля, 23:00

"Острые козырьки" - впервые на ТВ.

Фото: Предоставлено ТНТ4

Мировой хит "Острые козырьки" впервые покажут в России на федеральном телеканале. Это - ТНТ4. Премьера - 23 июля. Со вторника по воскресенье в 23:00 - новая серия. По воскресеньям с 17:00 до 00:30 - сезон целиком (28 июля, 4, 11 и 18 августа). Культовый сериал "Острые козырьки" - это криминальная сага в лучших традициях фильма "Банды Нью-Йорка" и сериала "Подпольная империя". В главных ролях - Киллиан Мерфи, Том Харди, Сэм Нил, Эйдан Гиллен и другие. Действие сериала происходит в английском Бирмингеме после окончания Первой мировой войны. Этот период в Англии можно сравнить с американским диким западом, где правили не закон, а суровый кодекс чести. Именно тогда настоящей властью на улицах стала банда "Острые козырьки". Киллиан Мерфи играет главаря банды и вместе с тем главу семейства Шелби, которые заправляют в городе подпольным букмекерством. Семья Шелби - это семья, с которой действительно начался весь современный игорный бизнес. В сериале у них другие имена, но их реальные прототипы задали мировые бизнес-тренды, которые работают до сих пор. Сериал неоднократно становился лауреатом престижных британских премий BAFTA и National Television Awards.

ТНТ4, 23 июля, 23:00

Папа, дядя и сынок

Комедийный сериал "Два с половиной человека" на телеканале "Супер". Первые 2 сезона ждут зрителей. Холостяк и отъявленный ловелас Чарли Харпер соглашается приютить брата Алана, бегущего от семейных неприятностей. Алан переживает развод с эгоистичной женой, с помощью адвоката присвоившей семейный дом и выуживающей из бедняги Алана алименты. И вот два брата делят кров, точнее шикарный особняк на берегу океана. Выходные дни и каникулы вместе с ними проводит сын Алана Джейк - бестолковый мальчишка, вынужденный набираться жизненного опыта в компании зануды отца и неисправимого гедониста-дядюшки. Режиссеры - Джеймс Уиддоуз, Роберт Берлингер, Джерри Закс. В ролях: Чарли Шин, Эштон Кутчер, Энгус Т. Джонс, Джон Крайер, Марин Хинкль, Холланд Тейлор, Мелани Лински, Кончата Феррелл и другие.

ТНТ4, 28 июля, 23:00