Из-за бунта в исправительном центре Австралии пострадали семь человек

В Австралии из-за беспорядков, вспыхнувших в центре содержания под стражей несовершеннолетних в штате Новый Южный Уэльс, пострадали семь человек. По данным полиции, ночью в исправительном учреждении произошел "неожиданный и ничем не спровоцированный" бунт, когда группа из 20 заключенных сбежала из своих камер.

Завладев ключами от сарая, несовершеннолетние вооружились инструментами, после чего напали на персонал и других заключенных. В результате пострадали семь человек, шестеро были госпитализированы. Для восстановления порядка полиции пришлось применить газ, пишет РИА Новости.

Часть участников бунта спряталась на крыше. В понедельник четверо из них сдались. Однако остальных полицейские не смогли убедить спуститься вниз. На месте работают сотрудники аварийно-спасательных служб, здание оцеплено.