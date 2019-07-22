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22.07.2019 / 15:08
Коллекция
Текст: Оксана Бугрименко

Max Mara вспоминает исторические принты

Max Mara Heritage Prints 2019. Фото: Max Mara
Max Mara Heritage Prints 2019. Фото: Max Mara

Самые модные принты ближайшего будущего - это привет из прошлого. В одежде и аксессуарах подиумной осенне-зимней коллекции Max Mara 2019 использованы принты из истории марки. Дизайн основан на принте для шарфа, созданного брендом в 1991 году в честь сорокалетнего юбилея компании.

С итальянским модным домом Max Mara на протяжении этих лет сотрудничали многие дизайнеры и художники - мадам Беретта создала культове верблюжье пальто Max Mara 101801, без которого с тех пор не обходится ни одна модница, рисунки для марки делали Карл Лагерфельд, Ги Полен, Жан-Шарль де Кастельбажак, Эммануэль Хан. Все это объединено в изысканный узор-пэчворк, отпечатанный на шелке, и обещает стать коллекцией для коллекционеров.

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