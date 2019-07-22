Ozon отчитался перед Роскомнадзором об утечке данных

Роскомнадзор не нашел у интернет-магазина Ozon утечки персональных данных клиентов. Ведомство проверило информацию об утечке данных более 450 тысяч клиентов рителейра и пришло к выводу, что сведения были скомпилированы "неизвестными лицами из различных источников", сообщает "Интерфакс". В Роскомнадзоре сочли убедительными предоставленные Ozon доказательства этого. Роскомнадзор отметил, что более 90% "скомпрометированных" данных являются продуктом автогенерации паролей.

Ранее издание РБК обнаружило базу, в которой содержатся адреса электронной почты и пароли более 450 тысяч аккаунтов пользователей интернет-магазина Ozon. После обнаружения базы данных в открытом доступе специалисты компании заменили скомпрометированные пароли, о чем уведомили пользователей.