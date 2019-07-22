Новости

Австралийский пловец получил предупреждение FINA за инцидент с китайцем 17:33
Путин возглавил набсовет организации "Россия - страна возможностей" 17:26
Квентин Тарантино анонсировал свой новый проект - сериал-вестерн 17:18
Из-за парада ВМФ проезд по ЗСД в Петербурге будет бесплатным 17:17
Футболист Софьян Ханни покинул "Спартак" 17:14
В Коми из-за схода вагонов введен режим ЧС 17:10
В Сочи задержали мужчину, не уступившего дорогу скорой помощи 17:01
Смог от красноярских пожаров дошел до Омска и Барнаула 16:57
"Слуга народа" Зеленского сохраняет отрыв после обработки 75% протоколов 16:53
С рейса Ноябрьск-Москва сняли четырех пьяных пассажиров 16:41
Путин снял санкции с Эритреи 16:26
В Москве 23 июля протестируют систему электронного голосования 16:26
Зампред правления "Новатэка" американец Джетвей получил гражданство РФ 16:23
Ушел из жизни 29-летний шеф-редактор программы "Пусть говорят" 16:16
Машинист подвез клиента BlaBlaCar в кабине поезда 16:13
РЖД ограничили продажи билетов на ряд поездов из-за ЧП в Коми 16:06
Чемезов заявил, что ОАК потребуется докапитализация в 300 млрд рублей 16:05
Десант морпехов с корабля "Александр Отраковский" попал на видео 15:58
Вышел трейлер сериала "Екатерина Великая" с Хелен Миррен 15:57
Ростех и Минсельхоз к концу года запустят маркировку молочной продукции 15:53
Юрист Януковича сообщил об исчезновении генпрокурора Украины Луценко 15:53
ВЦИОМ выяснил, сколько жителей России умеют играть в шахматы 15:53
Пловец Олег Костин выиграл серебро чемпионата мира в Кванджу 15:49
Жителя Башкирии обвинили в убийстве многодетной матери из-за алиментов 15:47
Видео: На Камчатке медведь проломил забор и прорвался в аэропорт 15:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Россияне смогут подавать коллективные иски
Россияне смогут подавать коллективные иски
25 июля в "РГ" обсудят лечение гепатита
25 июля в "РГ" обсудят лечение гепатита
Инвалидам будет проще оформить льготы
Инвалидам будет проще оформить льготы
22.07.2019 16:26
Рубрика: Власть

Путин снял санкции с Эритреи

Текст: Айсель Герейханова

Президент РФ Владимир Путин своим указом отменил действовавшие почти 10 лет санкции в отношении Эритреи.

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
Сами себя наказали: санкции против Турции больнее ударят по США

"В связи с принятием резолюции Совета Безопасности ООН 2444 от 14 ноября 2018 года, предусматривающей отмену мер, введенных в отношении Эритреи, постановляю признать утратившими силу положения указа президента Российской Федерации от 22 июля 2010 года №933 "О мерах по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 1907 от 23 декабря 2009 года" в части, касающейся мер, введенных в отношении Эритреи", - говорится в документе.

Ранее ограничения предусматривали запрет всем государственным учреждениям, юридическим и физическим лицам на поставки Эритрее вооружения, также действовало экономическое эмбарго.

Власть Работа власти Внешняя политика Президент Санкции и антисанкции
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Умер гендиректор МАГАТЭ Юкия Амано
Названы самые трудолюбивые города России
Western Union ограничила сумму заграничных переводов
Задержанного в мэрии Читы сотрудника МЧС обвинили в краже 1,5 млн рублей
Орешкин считает неизбежным взрыв на рынке потребкредитов в 2021 году