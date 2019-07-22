Путин снял санкции с Эритреи

Президент РФ Владимир Путин своим указом отменил действовавшие почти 10 лет санкции в отношении Эритреи.

"В связи с принятием резолюции Совета Безопасности ООН 2444 от 14 ноября 2018 года, предусматривающей отмену мер, введенных в отношении Эритреи, постановляю признать утратившими силу положения указа президента Российской Федерации от 22 июля 2010 года №933 "О мерах по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 1907 от 23 декабря 2009 года" в части, касающейся мер, введенных в отношении Эритреи", - говорится в документе.

Ранее ограничения предусматривали запрет всем государственным учреждениям, юридическим и физическим лицам на поставки Эритрее вооружения, также действовало экономическое эмбарго.