Рапиристки принесли России второе золото чемпионата мира

Сборная России завоевала вторую золотую медаль на чемпионате мира по фехтованию. В финале командных соревнований рапиристок россиянки в дополнительное время победили Италию. Решающий укол нанесла Инна Дериглазова, завоевавшая шестую золотую медаль мировых первенств в карьере.

Финал турнира получился захватывающим, основное время завершилось вничью - 42:42. Победитель определялся в дополнительное время, где Инна Дериглазова сумела нанести победный укол сопернице Элизе Ди Франческе. В составе команды также выступали Анастасия Иванова, Аделина Загидуллина и Лариса Коробейникова.

29-летняя Дериглазова на нынешнем чемпионате мира также победила в индивидуальном турнире. Всего в карьере Инны уже шесть золотых медалей мировых чемпионатов - по три в личном и командном турнирах.

Благодаря этому успеху сборная России вышла на первое место в командном зачете. У российской команды две золотые, три серебряные и одна бронзовая медали. Идущие вторыми корейцы завоевали два золота и одну бронзу.