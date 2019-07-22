Двое россиян осуждены за разглашение гостайны

Обвинительный приговор за разглашение государственной тайны вынес Мосгорсуд двум россиянам - Алексею Кондратьеву и Анне Асеевой.

В пресс-службе суда сообщили, что в приговоре, оглашенном судьей Андреем Суворовым, Кондратьев признан виновным в разглашении государственной тайны, а Асеева - по ч. 5 ст. 33 и ч. 1 ст. 283 - в пособничестве в разглашении государственной тайны. Осужденный приговорен к двум годам лишения свободы. Асеевой назначено наказание в виде 100 тысяч рублей штрафа.

Подробности дела неизвестны, так как материалы дела содержат гриф "секретно", а судебный процесс проходил в закрытом от слушателей режиме. Правда, известно, что Кондратьев раньше работал помощником начальника штаба одной из воинских частей. Асеева, между тем, является безработной.

В связи с тем, что материалы дела засекречены, после оглашения приговора адвокаты воздержались от комментариев, сославшись на подписку о неразглашении. Они отметили, что приговором довольны и обжаловать его не будут.