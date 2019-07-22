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22.07.2019 16:22
Проект: В регионах

На Нововоронежской АЭС прошел интеллектуальный турнир

20 июля 2019 года в нововоронежском Дворце культуры прошел Летний интеллектуальный марафон. 14 сборных команд из различных подразделений Нововоронежской АЭС сразились за звание самых эрудированных.
Фото: Нововоронежская АЭС Фото: Нововоронежская АЭС
Фото: Нововоронежская АЭС

Летний турнир проводился в рамках объявленного в Госкорпорации "Росатом" Года охраны труда, здоровья и здорового образа жизни. Основная цель - пропаганда здорового образа жизни, развитие эрудиции, умения работать в команде, укрепление дружеских связей в коллективе.
Принять участие в состязании могли работники и ветераны Нововоронежской АЭС. Причем в состав команд разрешалось привлекать специалистов из разных подразделений атомной станции.

Фото: Нововоронежская АЭС
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"Мы очень рады, что традиция Интеллектуальных турниров прижилась на Нововоронежской АЭС. Такие мероприятия позволяют нашим работникам показать свои способности, эрудицию, проявить себя, а также и посмотреть на своих коллег другими глазами, провести время вместе в более неформальной обстановке. Всегда с большим удовольствием слежу за ходом игры", - поделилась заместитель председателя профсоюзной организации Нововоронежской АЭС Тамара Ивченко.

Интеллектуальный турнир состоял из трех туров по 12 вопросов в каждом. Формат - спортивное "Что? Где? Когда?". На обсуждение вопроса командам давалась одна минута. Ответы оформлялись в письменном виде на специальных бланках. На место команды в турнирной таблице влияло не только число правильных ответов, но и рейтинг вопросов, который рассчитывался исходя из количества правильно ответивших сборных.

К финалу турнира наметилось сразу несколько команд-лидеров. В итоге на первой строчке рейтинга расположилась команда "Сборная солянка" (отдел радиационной безопасности, реакторный цех энергоблока № 6, турбинный цех энергоблока № 6). На втором месте "Релейщики" (электроцех и управление капитального строительства). На третьем - "1ый контур" (реакторный цех энергоблока № 6, ОИОЭиРН, СТУ-4). Все участники марафона получили дипломы, а победителям вручили денежные премии.

Организаторами Летнего интеллектуального турнира традиционно выступили отдел социального развития, первичная профсоюзная организация, клуб интеллектуальных игр "Квазар" и организация молодых атомщиков Нововоронежской АЭС.

Нововоронежская АЭС является филиалом АО "Концерн Росэнергоатом" (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации "Росатом" - "Электроэнергетический"). Станция расположена на берегу р. Дон в 42 км южнее Воронежа. Это первая в России АЭС с реакторами типа ВВЭР (водо-водяные энергетические реакторы корпусного типа с обычной водой под давлением). Три реактора станции являются головными - прототипами серийных энергетических реакторов. Первый энергоблок был пущен в 1964 г., второй - в 1969, третий - в 1971, четвертый - 1972, пятый - 1980 г.

Фото: Нововоронежская АЭС
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Энергоблоки №№ 1, 2 остановлены в 1984 и 1990 г. соответственно. Энергоблок №3 остановлен в 2016 г. для проведения мероприятий по выводу из эксплуатации. Энергоблок №4 введен в эксплуатацию после модернизации и продления срока эксплуатации 27 декабря 2018 года. Энергоблок № 1 Нововоронежской АЭС-2 введен в промышленную эксплуатацию 27 февраля 2017 года. Энергоблок № 2 Нововоронежской АЭС-2 включен в сеть 1 мая 2019 года. В настоящее время идет этап опытно-промышленной эксплуатации.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Нововоронежская АЭС. Уникальность и безопасность.
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