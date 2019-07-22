На Нововоронежской АЭС прошел интеллектуальный турнир

20 июля 2019 года в нововоронежском Дворце культуры прошел Летний интеллектуальный марафон. 14 сборных команд из различных подразделений Нововоронежской АЭС сразились за звание самых эрудированных.

Летний турнир проводился в рамках объявленного в Госкорпорации "Росатом" Года охраны труда, здоровья и здорового образа жизни. Основная цель - пропаганда здорового образа жизни, развитие эрудиции, умения работать в команде, укрепление дружеских связей в коллективе.

Принять участие в состязании могли работники и ветераны Нововоронежской АЭС. Причем в состав команд разрешалось привлекать специалистов из разных подразделений атомной станции.

"Мы очень рады, что традиция Интеллектуальных турниров прижилась на Нововоронежской АЭС. Такие мероприятия позволяют нашим работникам показать свои способности, эрудицию, проявить себя, а также и посмотреть на своих коллег другими глазами, провести время вместе в более неформальной обстановке. Всегда с большим удовольствием слежу за ходом игры", - поделилась заместитель председателя профсоюзной организации Нововоронежской АЭС Тамара Ивченко.

Интеллектуальный турнир состоял из трех туров по 12 вопросов в каждом. Формат - спортивное "Что? Где? Когда?". На обсуждение вопроса командам давалась одна минута. Ответы оформлялись в письменном виде на специальных бланках. На место команды в турнирной таблице влияло не только число правильных ответов, но и рейтинг вопросов, который рассчитывался исходя из количества правильно ответивших сборных.

К финалу турнира наметилось сразу несколько команд-лидеров. В итоге на первой строчке рейтинга расположилась команда "Сборная солянка" (отдел радиационной безопасности, реакторный цех энергоблока № 6, турбинный цех энергоблока № 6). На втором месте "Релейщики" (электроцех и управление капитального строительства). На третьем - "1ый контур" (реакторный цех энергоблока № 6, ОИОЭиРН, СТУ-4). Все участники марафона получили дипломы, а победителям вручили денежные премии.

Организаторами Летнего интеллектуального турнира традиционно выступили отдел социального развития, первичная профсоюзная организация, клуб интеллектуальных игр "Квазар" и организация молодых атомщиков Нововоронежской АЭС.

Нововоронежская АЭС является филиалом АО "Концерн Росэнергоатом" (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации "Росатом" - "Электроэнергетический"). Станция расположена на берегу р. Дон в 42 км южнее Воронежа. Это первая в России АЭС с реакторами типа ВВЭР (водо-водяные энергетические реакторы корпусного типа с обычной водой под давлением). Три реактора станции являются головными - прототипами серийных энергетических реакторов. Первый энергоблок был пущен в 1964 г., второй - в 1969, третий - в 1971, четвертый - 1972, пятый - 1980 г.



Энергоблоки №№ 1, 2 остановлены в 1984 и 1990 г. соответственно. Энергоблок №3 остановлен в 2016 г. для проведения мероприятий по выводу из эксплуатации. Энергоблок №4 введен в эксплуатацию после модернизации и продления срока эксплуатации 27 декабря 2018 года. Энергоблок № 1 Нововоронежской АЭС-2 введен в промышленную эксплуатацию 27 февраля 2017 года. Энергоблок № 2 Нововоронежской АЭС-2 включен в сеть 1 мая 2019 года. В настоящее время идет этап опытно-промышленной эксплуатации.



Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.