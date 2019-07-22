Минздрав Забайкалья проверит информацию о стирке бинтов пациентами

На отсутствие медицинских препаратов и расходных материалов в участковой больнице поселка Вершино-Дарасунское пожаловались местные жители на встрече с главой Забайкальского края Александром Осиповым.

Как сообщили врио губернатора, пациентам медицинского учреждения даже приходилось стирать свои бинты, потому что не было возможности купить новые. Проверку этой информации уже начали в минздраве региона, отметили в пресс-службе ведомства.

- Ситуация в участковой больнице поселка Вершино-Дарасунское находится у меня на личном контроле. Ежемесячные расходы в медорганизации составляют более 170 тысяч рублей, запас всех медикаментов рассчитан на почти восемь месяцев, в частности бинтов в больнице на сегодняшний день 184 штуки. Поэтому информацию о "стирке бинтов пациентами" мы тщательно проверим, - заявил министр здравоохранения Валерий Кожевников на оперативном совещании.

Глава министерства также отчитался о ходе о реализации федеральных программ.