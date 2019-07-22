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22.07.2019 14:50
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Житель Якутска за день разгромил музей, украл телефон и угнал машину

Текст: Денис Передельский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Якутске сотрудники ДПС по подозрению в совершении ДТП задержали нетрезвого 23-летного водителя, который, как выяснилось, в тот же день совершил еще несколько преступлений.

Как сообщает пресс-служба республиканского управления МВД, череда правонарушений, учиненных местным жителем, началась с распития спиртных напитков.

Фото: iStock
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Затем молодой человек отправился в магазин, где украл у продавца мобильный телефон. После он отправился в один из музеев города. Внутрь молодой человек проник через разбитое им окно, причем оно располагается на втором этаже здания.

"До прихода охранника злоумышленник успел разбить витрины, а также повредить ценные экспонаты, - сообщили в пресс-службе управления МВД России по республике Якутия. - Нанесенный ущерб составил около 1,8 миллиона рублей".  

Поймать вандала пыталась охрана, однако тому удалось скрыться. Более того, он умудрился угнать из музея автомобиль. Машина стояла рядом со зданием, а ключ был оставлен в замке зажигания.

Далеко уехать нарушителю не удалось. Он не справился с управлением и устроил ДТП. При задержании сотрудники полиции обнаружили у него украденный у продавца мобильник, который уже возвращен владельцу.

На молодого человека заведено сразу три уголовных дела - по ст. 158 УК РФ (кража), ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества) и ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем).

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