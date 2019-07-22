В Самаре полиция ликвидировала лабораторию по производству наркотиков

Сотрудники ГУНК МВД России совместно с коллегами из Самары при поддержке отряда специального назначения "Гром" УНК ГУ МВД России по Самарской области провели спецоперацию, в ходе которой были задержаны два человека, которые подозреваются в производстве и сбыте наркотиков, сообщает МВД России.

Один из задержанных - местный житель, второй - гражданин одной из стран СНГ. В отношении них возбуждено уголовное дело. Задержанные заключены под стражу.

- Злоумышленники создали разветвлённую сеть по сбыту синтетических наркотиков на территории Центрального и Приволжского федеральных округов России, - комментирует официальный представитель МВД России Ирина Волк. - В гаражных боксах они оборудовали нарколабораторию, а также место для хранения и фасовки смертоносного товара. При обыске указанных помещений обнаружено лабораторное оборудование. Изъято более 20 килограммов синтетических наркотиков и свыше 120 килограммов прекурсоров для их изготовления, что подтверждено проведенной экспертизой.

Заказы принимались через интернет-магазин. После получения денег на указанные счета электронных платёжных систем покупателю сообщали место тайника-закладки.