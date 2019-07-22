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22.07.2019 14:44
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Под Новосибирском в бою сошлись армии и монстры из "Ведьмака"

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)

Под Новосибирском фанаты литературного цикла Анджея Сапковского о Ведьмаке разыграли батальные сцены и приключенческие квесты по мотивам фэнтезийной вселенной. Как рассказал "РГ" один из организаторов Илья Есик, в полевой ролевой игре приняли участие порядка четырехсот человек.

Фото: kinopoisk.ru
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В конце этого года компания Netflix выпустит на телеэкраны первый сезон сериала, снятого по мотивам произведений о ведьмаке Геральте, не секрет, что интерес к этой саге сегодня как никогда высок. Однако новосибирцы приняли решение устроить баталии людей, эльфов, краснолюдов и даже монстров до того, как будущий сериал был анонсирован.

- Основными противоборствующими сторонами выступили Северные королевства и империя Нильфгаард. Мы специально не брали за основу какой-то конкретный сюжет, описанный в книгах, чтобы финал происходящего был вариативен. В итоге победу "по очкам" одержал Нильфгаард, у них большее количество побед, как на поле боя, так и в прохождении квестов, успех в которых также давал некоторое преимущество, - поясняет Илья Есик.

Полевые баталии проходили в течение двух дней, 19 и 20 июля, хотя настоящие фанаты съехались на полигон в Мошковском районе Новосибирской области за день до начала самой ролевой игры. По словам организаторов, еще одним противником стала погода: "Высокая влажность, дожди, грязь под ногами - все это больше напоминало Вьетнам", - вспоминает Илья Есик. Неудивительно, что самой популярной травмой стали вывихи. Впрочем, обошлось без серьезных повреждений.

К тому же, судя по репортажу фотографа Елены Захаровой, капризы сибирской природы визуально лишь добавляли колорит импровизированным сценам из мрачной вселенной Ведьмака.

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