В столице Ингушетии выпустили кодекс этики молодежи

Администрация Магаса выпустила кодекс поведения для юношей и девушек на улицах города. Памятка "Ингушский этикет. Поведение ингуша (ингушки) в общественных местах" отпечатана на трех языках - ингушском, русском и английском. Для наглядности издание снабжено иллюстрациями.

Причиной издания буклета стали участившиеся, по мнению мэра Магаса Беслана Цечоева, случаи бестактного поведения молодежи.

"Сигарета в зубах посреди города стала обычным явлением, оно воспринимается в отрыве от уважения к старшим, к женщине", - написал глава города в Instagram.

Молодым людям рекомендуется вспомнить о правилах поведения горцев, к примеру, не шуметь в общественных местах и уважать старших. Памятки с кодексом этики будут бесплатно распространяться на улицах города, в муниципальных и учебных заведениях.