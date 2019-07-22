Археологи исследуют крепость, где был найден клад Смутного времени

В Ленинградской области свой второй полевой сезон начала международная археологическая экспедиция, задачей которой является изучение крепости Копорье.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе Института истории материальной культуры РАН, экспедиция организована совместно с ВООПик, комитетом по культуре Ленинградской области и ГБУК "Музейное агентство".

Исследования пройдут в крепости Копорье, которая является памятником древнего зодчества. Первые раскопки в ней были проведены в 1970-е годы и именно тогда там был обнаружен монетный клад Смутного времени.

В 2018 году раскопки возобновились после 40-летнего перерыва. В ходе первого сезона исследователи обнаружили фундамент, стены и своды первого этажа Комендантской канцелярии.

В ИИМК РАН подчеркнули, что впервые удалось "раскрыть целый ряд конструктивных элементов в уникальной сохранности: плиты и участки сводов, перекрывающих помещения подклета, внутристенную лестницу, которая вела с первого этажа в подвальные помещения".

"Раскопки 2019 года будут сосредоточены на участке вдоль юго-восточного прясла крепостной стены, где предположительно располагались так называемые магазейны - помещения складов для боеприпасов, - сообщила Ксения Колотенко из пресс-службы ИИМК РАН. - Целью будет не только исследование крепости, но и консервационные работы, потому что этот памятник древнего крепостного зодчества находится в аварийном состоянии".

В 2001 году крепость стала музейным объектом. Однако в 2013 году Копорье закрыли для посещений из-за плохого технического состояния.

Добавим, что в состав археологической экспедиции включены волонтеры из Ленинградской области, Москвы, Санкт-Петербурга, Владикавказа и Омска, а также из Германии, Франции и Украины.

Кстати

Крепость Копорье расположена в Ломоносовском районе Ленинградской области. Ее основали рыцари Ливонского ордена в 1237 году, а в 1241 году ее разрушили войска Александра Невского. В XVI-XVII вв. Копорье неоднократно переходило из рук в руки, было собственностью Руси, затем шведской короны и окончательно перешло к России в ходе Северной войны.