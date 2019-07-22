Депутат парламента Коми найден мертвым

В Сыктывкаре в своей квартире найден мертвым депутат Госсовета Коми Алексей Чупров, сообщает Следственный комитет по Коми.

Сейчас ведомство проводит проверку обстоятельств смерти парламентария. По предварительным данным, смерть Чупрова не носит криминального характера.

Алексей Чупров в пришел в парламент Коми в конце позапрошлого года на место депутата Игоря Терентьева. Избирательный округ Чупрова - это город Сосногорск и Ижемский район Республики Коми.

Помимо депутатской работы Чупров активно занимался общественной деятельностью, входил в землячество коми-ижемцев, был зампредседателя молодежного парламента Коми. Скончался депутат в возрасте 37 лет.