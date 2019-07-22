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22.07.2019,  
15:58
Текст:  Светлана Цыганкова

Десант морпехов с корабля "Александр Отраковский" попал на видео

Экипаж большого десантного корабля Северного флота "Александр Отраковский" вместе с подразделением морской пехоты отработал высадку десанта и техники в твиндек способом на упор и на плаву. Момент высадки десанта попал на видео.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ
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Как добавил начальник пресс-службы СФ капитан 1 ранга Вадим Серга, учения состоялись в Кольском заливе, в губе Грязная. В них были задействованы десять бронетранспортеров БТР-80 и два плавающих ПТС-2. Именно они обеспечивали безопасность при вождении техники на плаву.

Экипаж БДК "Александр Отраковский" отрабатывал навыки маневрирования и балансировки корабля во время десантирования морских пехотинцев, а водители БТР - учились заезжать в твиндек десантного корабля. Эти тренировки - подготовка к празднику, посвященному Дню Военно-морского флота. Они являются самыми зрелищными и всегда привлекают много зрителей.

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