Десант морпехов с корабля "Александр Отраковский" попал на видео

Экипаж большого десантного корабля Северного флота "Александр Отраковский" вместе с подразделением морской пехоты отработал высадку десанта и техники в твиндек способом на упор и на плаву. Момент высадки десанта попал на видео.

Как добавил начальник пресс-службы СФ капитан 1 ранга Вадим Серга, учения состоялись в Кольском заливе, в губе Грязная. В них были задействованы десять бронетранспортеров БТР-80 и два плавающих ПТС-2. Именно они обеспечивали безопасность при вождении техники на плаву.

Экипаж БДК "Александр Отраковский" отрабатывал навыки маневрирования и балансировки корабля во время десантирования морских пехотинцев, а водители БТР - учились заезжать в твиндек десантного корабля. Эти тренировки - подготовка к празднику, посвященному Дню Военно-морского флота. Они являются самыми зрелищными и всегда привлекают много зрителей.