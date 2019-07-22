В Сочи задержали мужчину, не уступившего дорогу скорой помощи

Полицейские задержали 30-летнего сочинца, не пропустившего на дороге скорую помощь. Об это говорится в сообщении, помещенном на официальном сайте ГУ МВД России по Кубани.

В отношении правонарушителя (в Сети появилось видео его разговора с правоохранителями) составлены административные протоколы по части 2 статьи 12.17 и по части 3.1 статьи 12.5 КоАП РФ.

Как заявили в ведомстве, водитель ехал перед машиной экстренной службы, не предоставляя дорогу карете "скорой помощи".

По словам нарушителя, он "спешил на работу", поэтому воспользовался выделенной для "скорой" дорогой другими участниками дорожного движения.

Водителю грозит штраф в 500 рублей плюс наказание на аналогичную сумму либо лишение права управления автомобилем на срок от одного до трех месяцев.