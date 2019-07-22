В Сочи проверят видео, на котором женщина поит пивом ребенка

Полиция Кубани проводит проверку видеозаписи, на которой видно, что женщина позволяет маленькому ребенку пить пиво из бутылки. Об этом сообщает РИА Новости.

Вызвавший всеобщее возмущение ролик появился в Инстаграме. На нем видно, что женщина сидит на бордюре и курит, а находящийся рядом с ней ребенок отпивает пиво то из одной, то из другой бутылки. Потом к их компании присоединяется мужчина. Запись ведется с одного из верхних этажей соседнего дома. В подписи уточняется, что место действия - улица Донская Центрального района Сочи.

Пользователи в комментариях призвали лишить героиню видеоролика родительских прав. Сомнения в том, что это именно мать ребенка, ни у кого не вызвало.