Как часто свердловчане жертвуют отпуском ради работы

Новости

В Самаре полиция ликвидировала лабораторию по производству наркотиков 13:07
В Совфеде отреагировали на угрозы Киева из-за паспортов для жителей Донбасса 13:03
Индия запустила к Луне автоматическую миссию "Чандраян-2" 13:03
Визовый режим между Беларусью и ЕС может быть упрощен в 2020 году 13:02
Под Омском в лобовом ДТП погибли два человека 12:52
С-400 заступят на боевое дежурство в Турции в начале 2020 года 12:51
"GROUPAH KROVEE": опубликована "шпаргалка" Metallica для песни Цоя 12:51
Археологи исследуют крепость, где был найден клад Смутного времени 12:48
Погибшему от укуса гадюки жителю Урала не дали противоядия 12:47
"Реал" предложил за Неймара 90 млн евро и Бэйла 12:46
В Москве на водоемах пересчитали краснокнижных утят 12:44
Врачи назвали сроки восстановления бойца ММА Олейника 12:42
На Телецком озере катер протаранил баржу, есть пострадавшие 12:42
В Бразилии футболист забил мяч в свои ворота с центра поля 12:38
Лукашенко не видит препятствий для усиления политического диалога с ЕС 12:37
Лукашенко заявил о поддержке Сирии в борьбе с терроризмом 12:34
В Старой Руссе нашли 51-ю берестяную грамоту 12:26
Умер актер из фильма "Спортлото-82" Денис Кмит 12:26
В Петербурге бизнесменов с долгами по аренде не выпустят за рубеж 12:23
Цены на новостройки Новой Москвы взлетели до исторического максимума 12:15
В Оренбурге мужчина пострадал, катаясь на аттракционе 12:14
Украинские военные утонули на глазах у инструкторов НАТО 12:13
Найдены следы битвы между войсками Барклая-де-Толли и маршала Нея 12:10
Под Волгоградом открыли памятник летчице с позывным "Белая Лилия" 12:09
Путин выразил соболезнования в связи с кончиной главы МАГАТЭ 12:08
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Россияне смогут подавать коллективные иски
Россияне смогут подавать коллективные иски
25 июля в "РГ" обсудят лечение гепатита
25 июля в "РГ" обсудят лечение гепатита
Инвалидам будет проще оформить льготы
Инвалидам будет проще оформить льготы
22.07.2019 12:55
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Как часто свердловчане жертвуют отпуском ради работы

Текст: Татьяна Воробьева

Как часто свердловчане отказываются от законного отпуска или работают удаленно даже во время отдыха? Таким вопросов задались специалисты по рекрутингу. Согласно их исследованию, 25 процентов работающих жителей Среднего Урала не могут уйти в отпуск, потому что им некому передать свои задачи. Шесть процентов не отдыхают вообще, а 30 - продолжают трудиться даже удаленно.

"У 59 процентов свердловчан в конце года остаются неиспользованные дни отпуска - порой больше половины", - констатируют аналитики HeadHunter, подчеркивая, что работа без передышек чревата профессиональным выгоранием.

Фото: iStock
На Урале "нарисовали" портрет типичного предпринимателя

Настоящие трудоголики, согласно статистике, заняты в следующих сферах: банки, продажи, высший менеджмент и строительство. А вот работающие в маркетинге, PR и IT отдыхать умеют и делают это несколько раз в год. Отвлекаться на работу во время отпуска чаще прочих приходится, например, юристам.

"Люди все больше времени проводят в гаджетах, жертвуют сном, решают рабочие вопросы в личное время. Повышенные нагрузки приводят к выгоранию и снижению продуктивности, не говоря уже о проблемах со здоровьем", - говорит Анна Осипова, руководитель пресс-службы HeadHunter Урал.

Специалисты советуют пересмотреть свое отношение к отдыху. Вспомните про тайм-менеджмент и разобрать задачи на те, что нужно обязательно решить до отпуска и на те, что могут подождать.

"Учитесь делегировать. Если у вас есть люди в подчинении, не бойтесь назначить ответственных. Если вы линейный сотрудник, заранее обговорите с руководителем ваше отсутствие, введите сменщика в курс дела", - рекомендуют эксперты.

В первые дни после отпуска не нужно бросаться в работу с головой и стараться передать все, что накопилось за это время. Стоит сначала разузнать, что произошло за время вашего отсутствия, а затем составьте список задач, расставить приоритеты и постепенно начать входить в рабочий режим.

Экономика Работа Занятость Общество Соцсфера Социология Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Названы самые трудолюбивые города России
Western Union ограничила сумму заграничных переводов
Задержанного в мэрии Читы сотрудника МЧС обвинили в краже 1,5 млн рублей
Орешкин считает неизбежным взрыв на рынке потребкредитов в 2021 году
Самолет Тюмень - Минводы вернулся в аэропорт из-за датчика шасси