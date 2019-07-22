Как часто свердловчане жертвуют отпуском ради работы

Как часто свердловчане отказываются от законного отпуска или работают удаленно даже во время отдыха? Таким вопросов задались специалисты по рекрутингу. Согласно их исследованию, 25 процентов работающих жителей Среднего Урала не могут уйти в отпуск, потому что им некому передать свои задачи. Шесть процентов не отдыхают вообще, а 30 - продолжают трудиться даже удаленно.

"У 59 процентов свердловчан в конце года остаются неиспользованные дни отпуска - порой больше половины", - констатируют аналитики HeadHunter, подчеркивая, что работа без передышек чревата профессиональным выгоранием.

Настоящие трудоголики, согласно статистике, заняты в следующих сферах: банки, продажи, высший менеджмент и строительство. А вот работающие в маркетинге, PR и IT отдыхать умеют и делают это несколько раз в год. Отвлекаться на работу во время отпуска чаще прочих приходится, например, юристам.

"Люди все больше времени проводят в гаджетах, жертвуют сном, решают рабочие вопросы в личное время. Повышенные нагрузки приводят к выгоранию и снижению продуктивности, не говоря уже о проблемах со здоровьем", - говорит Анна Осипова, руководитель пресс-службы HeadHunter Урал.

Специалисты советуют пересмотреть свое отношение к отдыху. Вспомните про тайм-менеджмент и разобрать задачи на те, что нужно обязательно решить до отпуска и на те, что могут подождать.

"Учитесь делегировать. Если у вас есть люди в подчинении, не бойтесь назначить ответственных. Если вы линейный сотрудник, заранее обговорите с руководителем ваше отсутствие, введите сменщика в курс дела", - рекомендуют эксперты.

В первые дни после отпуска не нужно бросаться в работу с головой и стараться передать все, что накопилось за это время. Стоит сначала разузнать, что произошло за время вашего отсутствия, а затем составьте список задач, расставить приоритеты и постепенно начать входить в рабочий режим.