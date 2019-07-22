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22.07.2019,  
11:18
Текст:  Татьяна Воробьева

Российские штурмовики приняли участие в военных учениях в Киргизии

Фото: Пресс-служба ЦВО Фото: Пресс-служба ЦВО
Фото: Пресс-служба ЦВО

Четыре штурмовика Су-25СМ российской объединенной военной авиабазы Кант, которая находится в Чуйской области Киргизии и используется Россией в соответствии с межгосударственным договором, приняли участие в специальных тактических учениях "Сары-Таш - 2019".

Фото: iStock
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Как сообщает пресс-служба Центрального военного округа, в который структурно входит военный аэродром, учения проводились по плану Генштаба вооруженных сил Киргизии. В воскресенье состоялся заключительный их этап. Участники отработали межведомственную координацию и взаимодействие в подготовке и проведении спецоперации.

Российские самолеты нанесли ракетный удар по мишеням, имитирующим бронетехнику и скопление незаконных бандформирований.

- Кроме того, летчики отработали преодоление системы противовоздушной обороны: они выполнили противоракетное маневрирование. Полеты выполнялись на скоростях 700 до 750 километров в час и на высоте 300 до 3000 метров, - уточнили представители округа.

На вооружении базы Кант, помимо штурмовиков Су-25, имеются также вертолеты Ми-8.

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