С рейса Ноябрьск-Москва сняли четырех пьяных пассажиров

Четырех нетрезвых пассажиров сняли сегодня полицейские с рейса Ноябрьск-Москва.

Как сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по УрФО, в линейный пункт полиции в аэропорту Ноябрьска поступила информация о том, что экипажу воздушного судна требуется помощь правоохранительных органов.

Четверо мужчин, которые уже находились на борту, который должен был вот-вот вылететь в столицу, были пьяны и вели себя вызывающе. Экипаж принял решение отказать им в перелете.

"Их доставили в помещение полиции в аэропорту. За появление в общественном месте в нетрезвом состоянии в отношении них составлены административные протоколы по статье 20.21 КоАП РФ", - передает ведомство.