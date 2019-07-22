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22.07.2019 16:41
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

С рейса Ноябрьск-Москва сняли четырех пьяных пассажиров

Текст: Татьяна Воробьева

Четырех нетрезвых пассажиров сняли сегодня полицейские с рейса Ноябрьск-Москва.

Как сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по УрФО, в линейный пункт полиции в аэропорту Ноябрьска поступила информация о том, что экипажу воздушного судна требуется помощь правоохранительных органов.

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Четверо мужчин, которые уже находились на борту, который должен был вот-вот вылететь в столицу, были пьяны и вели себя вызывающе. Экипаж принял решение отказать им в перелете.

"Их доставили в помещение полиции в аэропорту. За появление в общественном месте в нетрезвом состоянии в отношении них составлены административные протоколы по статье 20.21 КоАП РФ", - передает ведомство.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ЯНАО Дебоши в самолетах
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