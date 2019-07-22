Россиянин Даниил Медведев поднялся на девятое место в рейтинге АТР

Медведев (2625 очков), который на минувшей неделе не принимал участия в турнирах ATP, поменялся позициями с Фабио Фоньини (2535) - это единственное изменение в первой десятке рейтинга. Итальянец неудачно провел свой стартовый матч на турнире в хорватском Умаге против соотечественника Стефано Травальи - он вынужден был отказаться от продолжения борьбы во втором сете.

Еще один представитель России Карен Хачанов (2890), как и Медведев отдыхавший от соревнований на прошлой неделе, остался в рейтинге на прежней восьмой позиции. Третий россиянин, находящийся в топ-100 рейтинга, - Андрей Рублев (716) - опустился с 76-й на 78-ю строчку.

Возглавляет рейтинг АТР серб Новак Джокович, у которого 12415 очков. От идущего вторым Рафаэля Надаля его отделяет целая пропасть - в активе испанца 7945 баллов. Третью строчку занимает швейцарец Роджер Федерер, на чьем счету 7460 очков.

В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), новая версия которого также появилась на официальном сайте организации, лучшей из россиянок является Дарья Касаткина, поднявшаяся на 40-е место с 41-го.

Положение остальных российских теннисисток в первой сотне: 44. Анастасия Павлюченкова (1185), 48. Екатерина Александрова (1133), 55. Вероника Кудерметова (996), 57. Маргарита Гаспарян (969), 64. Анастасия Потапова (865), 81. Мария Шарапова (740), 88. Вера Звонарева (700), 93. Анна Блинкова (664), 94. Наталья Вихлянцева (655).

Лидирует в женском рейтинге австралийка Эшли Барти, набравшая 6605 баллов. Вторую строчку занимает Наоми Осака из Японии (6257). Тройку замыкает чешка Каролина Плишкова (6055).