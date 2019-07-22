Сестра Маркуса Рэшфорда поспорит за титул "Мисс Англия"

Сестра нападающего "Манчестер Юнайтед" Маркуса Рэшфорда Тамара стала финалисткой конкурса красоты "Мисс Англия", итоги которого подведут 1 августа.

В отборочном турнире принимали участие более 22 тысяч английских красавиц, но в финальную часть были отобраны всего 54. И среди них сестра нападающего "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Маркуса Рэшфорда Тамара, сообщает The Sun.

Тамара является сводной сестрой футболиста. У Маркуса и Тамары разные матери, но общий отец Роберт.

Тамара поразила всех не только своей красотой. Она старается уделять огромное внимание благотворительности и помощи нуждающимся.

Финал конкурса состоится 1 августа и пройдет в Ньюкасле. У "Манчестер Юнайтед" в этот день нет матчей и вполне возможно, что звездный брат сумеет приехать поддержать Тамару.