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22.07.2019,  
12:13
Текст:  Антон Валагин

Украинские военные утонули на глазах у инструкторов НАТО

Трое украинских военных погибли во время тренировки на воде, сообщила пресс-служба Народной милиции ДНР со ссылкой на данные своей разведки.

Фото: André Austin Du-Pont Rocha/ Wikimedia.org
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Инцидент произошел в международном центре миротворчества и безопасности в Львовской области. Под руководством офицеров НАТО солдаты отрабатывали преодоление водной преграды на боевой машине десанта БМД-2.  Восьмитонная гусеничная машина из состава 95-й аэромобильной бригады ВСУ Украины затонула вместе с экипажем и украинским инструктором.

БМД-2 плавает, но при квалифицированном обращении и соответствующей подготовке. Минобороны Украины никак не прокомментировало инцидент.

- По указанию командующего десантными войсками Забродского факт гибели военнослужащих будет предан огласке только после проведения выборов в Верховную раду Украины, - рассказали в ДНР.

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