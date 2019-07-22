Во Франции нашли затонувшую полвека назад подлодку

Nous venons de retrouver la Minerve. C'est un succès, un soulagement et une prouesse technique. Je pense aux familles qui ont attendu ce moment si longtemps. pic.twitter.com/pjDnj7lEyb — Florence Parly (@florence_parly) 22 июля 2019 г.

В Средиземном море у берегов Франции найдена пропавшая более полувека назад подводная лодка Minerve. Об этом сообщила глава министерства вооруженных сил страны Флоранс Парли.

- Мы только что нашли Минерву. Это успех, облегчение и техническое мастерство. Я думаю о семьях, которые так долго ждали этого момента, - написала Парли в Twitter.

57-метровая дизель-электрическая субмарина франкузских ВМС исчезла 27 января 1968 года в восточной части Средиземного моря между островами Крит и Кипр. В 7.55 с шедшей на перископной глубине подлодки сообщили на сопровождавший самолет об отмене совместных учений из-за жестокого шторма. Моряки рассчитывали вернуться на базу в Тулоне через час. Однако в назначенное время корабль у причала не появился и на связь больше не выходил.

- Командир подлодки лейтенант Андре Фове провел под водой семь тысяч безаварийных часов. Единственным фактором, который мог повлиять на безопасность плавания, была плохая погода, - рассказал командир соединения Филипп Бульо.

Поиски субмарины с участием авианосца Clemenceau и подводного аппарата Denise, управлял которым Жак-Ив Кусто, оказались безуспешны. Через год Minerve пытались найти американцы - с тем же результатом. На борту субмарины находились 52 человека.

Для нынешних поисков ВМС Франции использовали глубоководный аппарат, принадлежащий национальному институту морских исследований. Подводный робот за день способен обследовать 10 квадратных километров морского дна. Подлодку обнаружили на глубине 1300 метров в 45 километрах к югу от Тулона.