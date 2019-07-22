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Вышел трейлер "сольника" Харли Квинн с Кейли Куоко

Новости
    22.07.2019, 10:35
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

Насилие, абсурд, энергичное безумие и крепкое словцо - на Comic-Con в Сан-Диего студия Warner Bros. показала трейлер анимационного "сольника" Харли Квинн. Выполненного в формате разбитной черной комедии явно не для детей. И с Кейли Куоко, Пенни из "Теории Большого взрыва", на озвучке титульного персонажа.

Фото: youtube.com
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По сюжету мультика с рейтингом R Харли прекращает хороводиться с Джокером и примыкает к Ядовитому Плющу, Пугалу и Женщине-кошке. И - мало того - в какой-то момент объединяет усилия еще и с Бэтменом.

Создатели - немаловажный писатель-юморист, сценарист и продюсер Джастин Хелперн, Дин Лори и Патрик Шумакер, делавшие сериалы "Я - зомби", "Бред, который несет мой отец", "Бессильные" и "Город хищниц".

Премьера первого сезона шоу состоится в октябре. Количество эпизодов еще не названо.

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