Вышел трейлер "сольника" Харли Квинн с Кейли Куоко

Насилие, абсурд, энергичное безумие и крепкое словцо - на Comic-Con в Сан-Диего студия Warner Bros. показала трейлер анимационного "сольника" Харли Квинн. Выполненного в формате разбитной черной комедии явно не для детей. И с Кейли Куоко, Пенни из "Теории Большого взрыва", на озвучке титульного персонажа.

По сюжету мультика с рейтингом R Харли прекращает хороводиться с Джокером и примыкает к Ядовитому Плющу, Пугалу и Женщине-кошке. И - мало того - в какой-то момент объединяет усилия еще и с Бэтменом.

Создатели - немаловажный писатель-юморист, сценарист и продюсер Джастин Хелперн, Дин Лори и Патрик Шумакер, делавшие сериалы "Я - зомби", "Бред, который несет мой отец", "Бессильные" и "Город хищниц".

Премьера первого сезона шоу состоится в октябре. Количество эпизодов еще не названо.