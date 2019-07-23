Евгений Рылов выиграл еще одно серебро чемпионата мира

Евгений Рылов стал серебряным призером на дистанции 100 метров на спине на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в южнокорейском Кванджу.

Рылов финишировал с результатом 52,67 секунды, проиграв фавориту этого заплыва китайцу Сюй Цзяюю (52,43). В тройку лучших попал также австралиец Митчелл Ларкин (52,77).

Сегодняшний финал получился не таким быстрым, как полуфиналы накануне. Рылов тогда обновил национальный рекорд, принадлежавший Клименту Колесникову (52,44 против 52,53). Последний, к сожалению, не пробился в топ-8. А китаец Сюй Цзяюй установил рекорд чемпионатов - 52,17.

Напомним, что коронной дистанцией Рылова является 200 метров на спине. Именно на ней он выиграл бронзу Олимпиады-2016 в Рио и золото ЧМ-2017 в Будапеште.

На соревнованиях в Кванджу-2019 Рылов помог команде взять серебро в эстафете 4х100 метров вольным стилем.