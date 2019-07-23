Количество нарушений законодательства со стороны органов власти резко сократилось

23 июля в медиацентре "Российской газеты" состоялась пресс-конференция заместителя руководителя ФАС России Андрея Цыганова на тему: "ФАС о соблюдении антимонопольного законодательства органами власти субъектов РФ: положительные и отрицательные практики".

В самом начале свой пресс-конференции А.Цыганов обратил внимание журналистов на то, что "работа по предупреждению, пресечению нарушений антимонопольного законодательства со стороны органов государственной власти в последние 30 лет остается одним из приоритетных направлений работы ФАС".

При этом он констатировал, что "ситуация в России достаточно уникальна с точки зрения законодательного регулирования этих вопросов. Россия - это одна из немногих стран мира, где законодательство о конкуренции распространяется не только на хозяйствующие субъекты, на предприятия, которые действуют на российских рынках, но и на органы власти. Это очень важное концептуальное отличие от практик, например, в развитых странах Европы и Америки. Объясняется это тем, что наше законодательство формировалось в условиях переходной экономики, когда влияние государства на экономические процессы было очень сильным. И мы видим, что и сейчас оно остается достаточно сильным. Многие из законодательных и правоприменительных инициатив ФАС направлены на то, чтобы воздействие государства на экономические процессы, было не столь значительным".

"На протяжении 12 лет ФАС рассматривает "Белые" и "Черные" книги о положительных и отрицательных практиках субъектов РФ с точки зрения создания благоприятных или, наоборот, неблагоприятных условий для развития конкуренции, как одно из важных профилактических мер наряду с множеством других профилактических мер, которые применяются в отношении органов госвласти. Создаются специальные внутренние регламенты, для этого происходит обучение персонала органов госвласти. В этой работе достаточно активно участвуют подведомственные организации ФАС, в частности, учебно-методический центр ФАС, который расположен в городе Казани и его филиал, который находится в городе Москве. Подобного рода курсы регулярно проводятся и на той и на другой площадке".

"Еще одна существенная мера, направленная на содействие развитие конкуренции и понимания ее важности с точки зрения для работников органов госвласти и местного самоуправления - это система предупреждения и предостережений. За последние годы существенно сократилось количество нарушений антимонопольного законодательства как со стороны органов госвласти, так и со стороны хозяйствующих субъектов. ФАС непосредственно связываем такую динамику показателей с внедрением в российское антимонопольное законодательство системы предупреждения и предостережений. Система предупреждений и предостережений распространяется, в том числе, и на органы госвласти и должностных лиц. Таким образом, если орган госвласти или местного самоуправления издал некий акт, например, который потенциально может ограничить конкуренцию, нарушить антимонопольное законодательство, то ФАС предупреждает органы об этом и просит это отменить или изменить". По словам Андрея Цыганова, - более чем в 80 процентах случаев подобного рода предложения со стороны ФАС России принимаются, и в результате ФАС может быстро и своевременно исключить те негативные последствия, к которым может привести применение противоречащего антимонопольному законодательству акта органов власти".

"По результатам 2018 года, - обратил внимание журналистов Андрей Цыганов, - количество нарушений законодательства со стороны органов власти составило чуть больше тысячи на всю РФ, включая и центральный аппарат ФАС, и наше территориальное управление. В 2014 году общее количество нарушений составляло около 4,5 тысяч. За несколько лет до этого количество нарушений доходило до шести-семи тысяч со стороны органов госвласти, местного самоуправления и должностных лиц".

"Другие статистические показатели, - по словам Андрея Цыганова, - говорят о том, что, например, при выявлении и пресечении таких нарушений, как картели и другие соглашения хозяйствующих субъектов, которые ограничивают конкуренцию, наблюдается практически ежегодный рост. ФАС научилась выявлять картели. Достаточно стабильным остается количество нарушений ст. 14 закона "О защите конкуренции", которая касается актов недобросовестной конкуренции".

Говоря о "Черной" и "Белой" книгах ФАС, Андрей Цыганов обратил внимание СМИ на то, что "это - публичный документ, и к настоящему времени уже семь такого рода "Белых" и "Черных" книг сформированы. Они размещаются на официальном сайте ФАС. Ежегодно в адрес глав субъектов РФ руководитель ФАС Игорь Юрьевич Артемьев персонально пишет письма. ФАС рассказывает о том, какие из примеров вошли и в "Черные" и "Белые" книги по каждому из этих субъектов. На самом деле, это играет достаточно серьезное воспитательное значение: ни одно из этих писем, не один из этих фактов не остаются без внимания глав субъектов РФ, и тех лиц, которым вменено в обязанность следить за экономических развитием региона, за состояние конкуренции, -заверил присутствующих на пресс-конференции журналистов Андрей Цыганов.

"Подготовку и детальнейший анализ каждого из кейсов, которые входят в "Белую" и "Черную" книгу осуществляет методический совет ФАС. Книги постоянно совершенствуются, - рассказал на пресс-конференции Андрей Цыганов. В частности в проект "Белой" книги за 2018 год вошли несколько новых разделов, которые явились реакцией на принятие Национального плана развития конкуренции и на те поручения, которые президент РФ дал по итогам заседания Государственного совета, которое состоялось в апреле прошлого года, и было полностью посвящено вопросам развития конкуренции в субъектах РФ. Лучшие практики в реализации положения указа и поручения президента вошли в эту "Белую" книгу.

"ФАС ежегодно формирует, так называемый, национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации. Так же нашли свое место в проекте "Белой" книги за 2018 год позитивные примеры мер, которые предпринимают органы власти субъектов РФ по улучшению инвестиционного климата. После достаточно тщательного отбора в "Белую" книгу за 2018 г. вошло более пятидесяти примеров тех положительных действий и решений, которые органы госвласти субъектов РФ принимают для того, чтобы обеспечивать поддержание и развитие конкуренции, - рассказал Андрей Цыганов.

"В "Черную" книгу, - как отметил Андрей Цыганов, - вошла структура нарушений законодательства о конкуренции и плохих практик региональных органов власти. Она совпадает с теми запретами, которые содержит Федеральный закон о защите конкуренции. Это создание дискриминационных условий отдельным хозяйствующим субъектам, неприменение или нарушение условий конкуренции при осуществлении государственных закупок и доступ к государственному муниципальному имуществу, это разнообразные факты ограничения доступа на те или иные товарные рынки. В данной сфере, - по словам Андрея Цыганова, - также проводился соответствующий отбор. Было рассмотрено более ста примеров подобного рода нарушений, и 64 из них вошли в "Черную" книгу.

В заключение своей пресс-конференции Андрей Цыганов объявил, что ФАС намерен разместить "Черную" и "Белую" книги на своем сайте 1 августа этого года. И все желающие смогут с этими примерами хороших и плохих практик ознакомиться.